بن ناصر: “الإصابة صارت من الماضي وعلينا تسيير المرحلة المقبلة”

أدلى لاعب الخضر ونادي إيمبولي إسماعيل بن ناصر بتصريحات للإعلام الإيطالي تكلم فيها عن لقاء سامبدوريا الذي جرى السبت وعرف هزيمة رفقاء إسماعيل برباعية كاملة، بن ناصر تكلم بداية عن وضعه الصحي والإصابة الخطيرة التي نجا منها وقال: “الآن أنا بخير لقد لعبت تسعين دقيق ضد السامب ولم أشعر بأي آلام، أنا أتطلع الآن للقاءات المقبلة” وكان بن ناصر قد شارك أساسيا رغم التوقعات بغيابه لفترات طويلة .

لاعب الخضر يتطلع للقائي إنتر وتورينو المقبلين

بعد أن طمأن الجميع على حالته انتقل بن ناصر للحديث عن المتقبل، بن ناصر قال أن المجموعة مطالبة بتصحيح الأخطاء وقال: “لعبنا ضد فريق قوي، خلق لنا العديد من المشاكل، الآن أمامنا لقاءات مهمة ضد كل من تورينو والإنتر وعلينا أن نصحح أخطاءنا، خاصة من الناحية الدفاعية فرغم تسجيلنا لسبعة أهداف في اللقاءات الماضية تلقينا الكثير من الأهداف “.

بورقعة-ع

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