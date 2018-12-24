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بن يحيى: “سنسعى للفوز بلقاء قطر”

24 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الرابطة المحترفة الأولى, الكرة الوطنية, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 32 زيارة

من بين اللاعبين الذين أدلوا بتصريحات يوم أمس قبل السفر إلى قطر لاعب اتحاد العاصمة بن يحيى، هذا الأخير شدد على ضرورة تحقيق الفوز وقال: ” الآن نحن نحضر بشكل جيد من أجل تمثيل الجزائر بشكل جيد، نتمنى أن نفوز في هذا اللقاء “، وشكل تواجد بن يحيى ضمن قائمة بلماضي مفاجئة للكثيرين عطفا على أنه يقدم مستويات جد متواضعة مع ناديه اتحاد العاصمة وهو ما يرفضه اللاعب بكل تأكيد، حيث سيسعى لإثبات العكس ولما لا التواجد ضمن قائمة المنتخب للتربص المقبل مارس المقبل “.
بورقعة-ع

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