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بوداوي: ” أرغب في التواجد خلال كأس إفريقيا المقبلة”

24 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الرابطة المحترفة الأولى, الكرة الوطنية, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 36 زيارة

رغم أنه من أصغر لاعبي الخضر سنا، إلا أن لاعب بارادو هشام بوداوي يملك طموحات كبيرة، بوداوي وفي تصريحاته يوم أمس للصحافة الجزائرية بدا جد خجل، حيث علق بداية على استدعائه الأول وقال: “الاستدعاء سيحفزني كثيرا من أجل العمل على اللعب في الفريق الأول” وعن خطاب بلماضي الذي وجهه لهم في أولى أيام التربص قال ابن مدينة بشار: “بلماضي حفزنا وطلب منا تقديم كل ما لدينا من أجل اللعب في الفريق الأول ولما لا الذهاب لكأس إفريقيا “.
بورقعة-ع

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