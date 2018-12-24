بورتو يفاجأ الجميع ويطلب 30 مليون أورو لمن يريد براهيمي في جانفي :

تفاجأ أنصار ومتابعو نادي بورتو بالتقرير الذي أعدته صحيفة “أجوغو” البرتغالية الشهيرة في عددها ليوم أمس والذي تكلمت فيه عن ميركاتو لاعب الخضر ياسين براهيمي، أجوغو قالت أن إدارة بطل البرتغال لن تتنازل عن ياسين بسهولة وستطلب قيمة مالية كبيرة جدا لمن يريده في جانفي، حيث سيصل الرقم المطلوب إلى ثلاثين مليون أورو وهي قيمة أجمع الكل على أنها ضخمة جدا ولن يدفعها أي نادي في العالم، وكما يعلم الجميع فإن عقد براهيمي ينتهي بنهاية الموسم أي أن ما تبقى من عقده ستة أشهر فقط .

خطوة غريبة وبورتو سيبيع براهيمي في الشتاء الحالي مجبرا

إلى ذلك كشفت التقارير البرتغالية التي علقت على الخبر أنه غير منطقي، وحتى لو كانت هناك نية حقيقية من إدارة بورتو لاشتراط هذا المبلغ فإن الأمر لن يحصل، الصحافة البرتغالية قالت أن إدارة بورتو ستكون مجبرة على بيع براهيمي في جانفي الداخل وإلا فإنها ستخسر الكثير ليس فقط بسبب رحيل اللاعب مجانا بل لأمور فنية وإدارية أخرى، وسيكون ياسين بعد ستة أيام من الآن حرا في التفاوض والتعاقد مع أي نادي من دون العودة لناديه .

إدارة بورتو ستكون مجبرة على دفع 6.5 ملايين أورو لشريكها في العقد

الضغوط على إدارة بورتو لأجل بيع ياسين في جانفي لن تكون فقط بسبب رحيله مجانا في الصيف، بل أيضا بسبب تربص شركة دويان المالك لنصف عقد اللاعب، “أجوغو” قالت أن إدارة بورتو وفي حال رحل براهيمي مجانا ستكون مجبرة على دفع 6.5 ملايين أورو من الخزينة التي تعاني أصلا، لأن شركة دويان موافقة على بيع عقد اللاعب في حين ترفض الإدارة، أمور مثل هذه ستعني وبكل تأكيد أن إدارة بورتو ستكون أمام خيارين، إما بيع ياسين أو تجديد عقده ولا يمكن بأي حال من الأحوال انتظار الصيف المقبل وتركه يرحل مجانا.

فينارباتشي يدخل على الخط ويسعى لإقناعه بالانتقال

في ذات السياق كشفت تقارير برتغالية يوم أمس أن إدارة فنيارباتشي التركي تريد تجديد دماء فريقها الذي يعاني وستقوم بطلب لاعب الخضر في الميركاتو المقبل، إدارة فينارباتشي تبدو مؤمنة بقدرتها على إقناع براهيمي، خاصة أنها ستوفر له الراتب السنوي الذي يريد، لكن يبقى الأمر صعب التحقق لأن ياسين يرفض من الأساس اللعب في تركيا وسبق له وأن رفضا عرضا من بيشكتاش وحتى لو قبل اللعب في تركيا فلن يلعب في نادي يصارع على البقاء بل سينتقل لنادي يتيح له اللعب على المنافسات الأوربية .

ميلان الإيطالي أصبح في الرواق الأحسن لضم براهيمي

بالعودة لتقارير صحيفة “أجوغو” فقد أكد أن إدارة ميلان باتت تضغط بقوة من أجل ضم ياسين، ذات الصحيفة قالت أن الميلان بات في الوضع الأحسن لضم لاعب الخضر وتفوق في سباقه على أندية كثيرة كانت قد اقتربت منه في وقت سابق وذكرت منها بيشكتاش، إيفرتون وأيضا لازيو الإيطالي، نشير في الأخير إلى أن ميلان يعاني وضغط الجماهير بات كبيرا من أجل صفقات كبيرة في الشتاء المقبل وربما لن ترضى بصفقة براهيمي ولو أنها ستكون من دون مقابل مالي كبير .

هداف وقاد ناديه للابتعاد في صدارة الدوري البرتغالي

بعيدا عن أخبار رحيله، أكد لاعب الخضر أنه عائد وبقوة، فبعد الانتقادات التي تعرض لها في الأسابيع الماضية، تمكن براهيمي من تقديم مستويات طيبة مؤخرا وأكدها يوم أمس حين قاد بورتو لتحقيق فوز صعب على حساب ريو أفي بهدفين مقابل هدف وحيد مبتعدا بخمس نقاط في الصدارة، براهيمي وبقية زملائه تأخروا في بداية اللقاء لكنهم قلبوا الطاولة على الضيوف بهدف أول من براهيمي نفسه وثاني من ماريغا، براهيمي يكون قد رفع بذلك حصيلته للهدف الرابع هذا الموسم وآخر هدفين كانا في غضون سبعة أيام فقط.

بورقعة-ع

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