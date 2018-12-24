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درفلو يغيب عن لقاء فيتاس بسبب الإصابة :

24 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 30 زيارة

غاب لاعب الخضر أسامة درفلو على لقاء فريقه فيتاس أرنهايم الذي جرى أمس الأحد وجمعه بنادي دي غرافشاب ( انتهى بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة)، درفلو وبحسب الإعلام الهولندي يعاني من إصابة وهو ما دفع بمدربه لعدم استدعائه بالكامل، وبغيابه عن لقاء يوم أمس يكون درفلو قد أنهى النصف الأول من الموسم بشكل مبكر، حيث سيتوقف الدوري الهولندي فاسحا المجال لعطلة منتصف الموسم، لاعب اتحاد العاصمة يكون قد حل بالجزائر، حيث سبق وكشف أنه سيفعل ذلك بعد لقاء دي غرافشاب .
بورقعة-ع

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