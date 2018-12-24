صفقة تبادلية مفتاح ريال مدريد لخطف حلم بيريز :

يحلم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بحسم صفقة الجناح الدولي البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

هازارد لاعب خط وسط تشيلسي هو هدف طويل الأمد لريال مدريد الذي حاول عدة مرات الظفر بخدمات اللاعب، إلا أن إدارة البلوز كانت تقف عقبة في طريق حلم الميرينغي.

إذاعة أوندا سيرو الإسبانية كشفت عن خطة جديدة من ريال مدريد لمحاولة إغراء النادي اللندني بالموافقة على إرتداء النجم البلجيكي لقميص الملكي في الموسم المقبل.

وذكرت أن صفقة تبادلية هي مفتاح العملاق الإسباني لتقليل لمطالب المالية التي يشترط تشيلسي الحصول عليها لبيع اللاعب في الصيف.



إدارة الملكي تخطط لعرض الثنائي، الكرواتي كوفاسيتش والإسباني إيسكو على تشيلسي، ضمن صفقة هازارد للحصول عليه بأقل سعر في نهاية الموسم الجاري.

كوفاسيتش انضم إلى صفوف فريق العاصمة الإنجليزية على سبيل الإعارة الصيف الماضي، قادماً من صفوف الريال، حيث يعد لاعباً أساسياً في خطط الإيطالي ماوريسيو ساري داخل قلعة ستامفورد بريدج.

في حين، بات لاعب ملقا السابق فرانشيسكو إيسكو قريباً من مغادرة ريال مدريد عقب الموسم الحالي، في ظل سلسلة الأزمات التي افتعلها في الفترة الأخيرة في صفوف الأبيض المدريدي.

صانع الألعاب الإسباني رفض الاحتفال مع زملائه في ريال مدريد بالفوز بكأس العالم للأندية، حيث دخل إلى غرف تغيير الملابس أثناء الاحتفالات التي جرت على أرضية الملعب عقب الفوز على العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

ولم يشارك صاحب الـ26 ربيعا في البطولة التي أقيمت في الإمارات، سوى لمدة 25 دقيقة ضد كاشيما انتلرز الياباني في نصف النهائي وحين كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الملكي بثلاثية نظيفة.

وأصبح إيسكو لاعبا على الهامش منذ تولى المدرب سانتياغو سولاري المسؤولية الفنية خلفا للمقال جولين لوبيتيغي الذي كان يعتمد عليه بشكل كبير، لم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، بل قرر سولاري استبعاد إيسكو من قائمة بعض المباريات المهمة مثل المواجهة ضد روما في دوري أبطال أوروبا، وصرح أكثر من مرة بأنه يعمل لصالح المجموعة ككل، رافضا الحديث الزائد عن اللاعب قائلا إن التضحية والعمل هما جوهر اللعبة.

الريال سيشتغل عدم حاجته لعودة الكرواتي كوفاسيتش، إضافة لرغبة التخلص من إيسكو، وتقديمهما في صفقة تبادلية لإدارة البلوز، لخفض تكلفة التوقيع مع جناح منتخب بلجيكا الطائر.

هازارد سيكون الوريث الشرعي للبرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة الريال الذي رحل عن الفريق في الصيف الماضي، في صفقة القرن إلى جوفنتوس الإيطالي، مقابل أكثر من 100 مليون يورو وبعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة.

حامل لقب كأس العالم للأندية ينوي الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يضع عدد من الأسماء النارية ضمن اهتماماته لتعزيز صفوف الفريق بصفقات مدوية.

البلجيكي ليس الهدف الوحيد للريال، بل هناك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ساحر فريق باريس سان جيرمان، وزميله الفرنسي كيليان مبابي أيضاً.