فيغولي هداف وثاني أحسن لاعب في مواجهة سيفاس :

أصبح نادي غلطة سراي على بعد ست نقاط فقط عن المتصدر نادي باشاك شهير مؤكدا دفاعه وبقوة عن لقبه الموسم الماضي، فرفقاء الدولي الجزائري سفيان فيغولي استغلوا استقبالهم لنادي سيفاس سبور ومدافعه الجزائري الآخر كارل مجاني لحساب الجولة السابعة عشرة ليحققوا فوزا جديد في لقاء عرف تسجيل ستة أهداف كاملة، أربعة منها لأصحاب الأرض والذين رغم تأخرهم في النتيجة تمكنوا من العودة في مباراة مثيرة.

الهدف الأول له في الدوري

بعد أن أصبح لاعبا أساسيا بانتظام في الجولات الأخيرة من الدوري التركي الممتاز، وإقناعه لمدربه فاتيح تيريم، تمكن فيغولي أخيرا من تسجيل أول هدف له في الدوري في لقاء أمس أمام سيفاس بطريقة رائعة وهو الثاني لفريقه في اللقاء، ليضاف هذا الهدف إلى ذلك الذي سجله عن طريق ضربة جزاء في لقاء بورتو ضمن رابطة أبطال أوروبا، كما أن لاعب الخضر قدم لقاء في القمة اختير بموجبه ثاني أحسن لاعب من الفريقين بعد نيله علامة 8.1 من موقع هوسكورد المتخصص.

الكل متفق على أن الإبقاء عليه قرار صائب

أكد فيغولي مجددا لأنصار النادي، المدرب فاتيح تيريم والإدارة أن الراتب السنوي الذي يناله مستحق وأن القرار الأخير بالإبقاء عليه في الفريق هو القرار الصائب في ظل المردود الأكثر من رائع الذي أصبح يقدمه، كما أن اقتراب النادي من المتصدر وعودته للمنافسة على اللقب بقوة حتم على الإدارة المحافظة على لاعب بقيمة فيغولي الذي نال الإشادة أمس وبقوة في محيط غلطة سراي.

ب-بكوش

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