ليستر سيتي يريد بونجاح هذا الشتاء :

كشفت جريدة إستاد الدوحة القطرية أن الدولي الجزائري ومهاجم نادي السد القطري سيغادر الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي والوجهة ستكون البريمرليغ من بوابة نادي ليستر سيتي، وأكدت الجريدة صاحبة المصداقية أن هداف دوري نجوم قطر وأحسن هداف في العالم لسنة 2018 سيخوض أول تجربة احترافية في القارة الأوروبية مع نادي الثعالب الذي يكون قد اتفق مع إدارة السد على تفاصيل تحويل اللاعب، ليكون بذلك ليستر ثاني ناد إنجليزي يرتبط به اسم بونجاح بعد ليدز يونايتد الذي ينشط في الدرجة الأولى الإنجليزية “شامبين شيب”.

السد مستعد لبيع عقده مقابل 15 مليون أورو

من جانبها، لا تمانع إدارة السد في تسريح هداف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي لكن شريطة حصولها على ما تطلبه ماليا، فقد عبرت في عديد المناسبات أن سعر بونجاح هو 15 مليون أورو لمن يريده، بعد أن كشف الإعلام الفرنسي اهتمام نادي أولمبيك مرسيليا بخدماته، قبل أن يدخل نادي نانت وليدز الإنجليزي مع أندية عربية أخرى في صورة النصر السعودي والأهلي المصري.

بونجاح سيضغط للرحيل إن كان العرض جديا من ليستر

لن يقف مهاجم الخضر من الوقوف ساكنا في حال وصول عرض رسمي من نادي ليستر سيتي وسيعمل المستحيل من أجل الانتقال، لأنها فرصة لا تعوض واللعب في ناد حقق بطولة البريمرليغ قبل موسمين خطوة أكثر من كبيرة في مسيرته الكروية، دون نسيان اسم النادي الذي ينشط في واحدة من أعرق الدوريات الأوروبية وهو الذي كان يمني النفس بالانتقال إلى البطولة الفرنسية لبدأ تجربة احترافية في أوروبا.

سيكون رابع جزائري في حال رسم انتقاله

بمجرد ذكر نادي ليستر سيتي يتبادر إلى الأذهان أسماء الجزائريين الذين لعبا لهذا النادي وعلى رأسهم النجم رياض محرز، الذي قاد الفريق لتحقيق أول لقب للبريمرليغ في تاريخه، قبل أن يلتحق به زميله إسلام سليماني الذي كان مروره فاشلا في الفريق وأخيرا رشيد غزال الذي يلعب أول مواسمه مع الثعالب، وفي حال تمكن ليستر من التوقيع لبونجاح سيكون بذلك رابع لاعب دولي جزائري يلعب لهذا النادي.

ب-بكوش

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