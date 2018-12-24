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ماندي يفوز بجائزة اللاعب “الصلب” في ناديه عن العام 2018 :

24 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 34 زيارة

كرمت إدارة نادي ريال بتيس إدارة نادي ريال بيتيس لاعبها الجزائري عيسى ماندي كأكثر اللاعبين صحة أو صلابة في العام 2018، التكريم كان بعد لقاء جيرونا الذي جرى عشية الأحد الماضي وبإشراف من عيادة “أسياس” الطبية المتعاقدة مع الفريق، ويعتبر تكريم ماندي أمرا أكثر من طبيعي، حيث يعتبر اللاعب الأكثر مشاركة، كما أنه لم يصب بأي إصابة سواء عضلية أو غير عضلية طيلة العام 2018، وفوق هذا وذلك يقدم مستويات بدنية رائعة في كل اللقاءات التي يلعبها، ويعتبر ماندي مثالا قويا للاعبين المجتهدين والناجحين، على أمل أن يتوج مشواره في نهاية الموسم بلقب أو الانتقال لنادي أكبر من ريال بيتيس .
بورقعة-ع

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