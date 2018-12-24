محرز: “لست راضيا بشكل كامل عن بدايتي مع المان سيتي”

رغم أنه يلعب أول مواسمه مع بطل إنجلترا وتحت قيادة المدرب بيب غوارديولا إلا أن لاعب الخضر رياض محرز لا يرى ذلك حجة لتراجع مستواه عما كان يقدمه مع ليستر، محرز وفي تصريحات لقناة “بي أف أم تي في” الفرنسية قال أنه غير راض عن بدايته وأضاف:” في بعض الأحيان أرى نفسي جيدا وفي أحيان أخرى لا، على العموم لست راضيا بصفة كاملة عن بدايتي مع السيتي، وعلي أن أقوم في بعض الأحيان بنقد الذات “.

“لا يوجد لاعب أساسي في السيتي والمنافسة أمر جيد للفريق”

محرز تكلم أيضا عن عدم مشاركته بانتظام مع فريقه، فرغم أنه قدم مستويات كبيرة في بعض اللقاءات السابقة إلا أنه يجد نفسه بديلا في اللقاء الذي يليه، لاعب الخضر برر ذلك بالمداورة وقال: ” في المان سيتي لا يوجد لاعب يضمن مكانه، في بعض اللقاءات تقدم مستوى كبيرا وفي اللقاء الذي يليه تجد نفسك على الدكة، غوارديولا يقوم بالتدوير بشكل كبير، على العموم هذا أمر جيد والمنافسة أمر مميز جدا للفريق وتجعلك تقدم أفضل المستويات “.

بورقعة-ع

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