يبدة يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا :

كشفت تقارير يوم أمس أن لاعب الخضر السابق حسان يبدة قد وضع حدا لمسيرته الكروية، يبدة الذي فشل في إيجاد فريقه يلعب له هذا الموسم، يكون قد قرر التوقف عن ممارسة كرة القدم والتفرغ لأمور أخرى ربما، ولعب يبدة مع المنتخب الوطني في 26 لقاء سجل فيها هدفين، كما كان من صناع ملحمة أم درمان كأول لقاء يلعبه كأساسي حين ذاك مع الخضر، يبدة لعب أيضا كأس العالم 2010 وكأس إفريقيا لنفس العام، كما شارك في كأس العالم 2014 أيضا ولو أنه لم يلعب سوى في لقاء واحد، أما عن مسيرته مع الأندية فكانت حافلة للغاية، حيث بدأ مسيرته مع نادي أوكسير حين لعب له في أغلب المراحل السنية وحتى الفريق الأول، ليلعب بعدها لكل من لافال، لومون في فرنسا، بنفيكا، بورتسموث، نابولي، غرناطة، أودينيزي، الفجيرة، وأخيرا لعب لبيليننسش لموسمين ويوجد منذ الفاتح من جويلية الماضي من دون فريق.

بورقعة-ع

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