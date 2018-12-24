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20 دقيقة أقنعت بلماضي بإمكانيات بن حمودة؟

24 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الرابطة المحترفة الأولى, الكرة الوطنية, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 71 زيارة

أثار استدعاء الناخب الوطني جمال بلماضي لمتوسط ميدان اتحاد العاصمة بلال بن حمودة استغراب المتابعين للشأن الكروي، فهذا الشاب لم يشارك مع فريقه طيلة الموسم الحالي رغم العدد الكبير من المباريات واكتفى فقط بلعب 108 دقيقة بين لقاء الكأس والبطولة، غير أن بلماضي اقتنع بإمكانيات اللاعب خلال 20 دقيقة فقط شاهده يلعب فيها أمام جمعية وهران في كأس الجزائر.
هل اقتنع حقا بمستواه أم أنه ليس المسؤول عن استدعائه؟
المعروف عن بلماضي أن جل اللقاءات التي شاهدها للأندية الجزائرية كان اتحاد العاصمة طرفا فيها، لكن اللاعب بن حمودة لم يره إطلاقا، كما أن بلماضي أكد في عديد المناسبات أنه يتابع كل لاعب قبل استدعائه للمنتخب الوطني، فهل رأى فعلا في لاعب اتحاد العاصمة الإمكانيات والمستوى خلال 20 دقيقة فقط وهو بصدد اكتشاف لاعب مظلوم من قبل المدرب الفرنسي للاتحاد، أم أنه ليس مسؤولا إطلاقا على استدعائه، كما هو حال العديد من اللاعبين المتواجدين في التربص؟.
ب-ب

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