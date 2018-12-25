الخضر يباشرون تدريباتهم في الدوحة تحضيرا لودية قطر :

شرع المنتخب الوطني في التحضير للقاء الودي الذي سيجمعه يوم الخميس المقبل بمنتخب قطر، وذلك بإجراء حصتين تدريبيتين بمركز أسباير، حيث فضل الناخب الوطني جمال بلماضي برمجة الحصة الأول في حدود الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر، والتي كانت استرخائية، بما أن وفد الخضر وصل في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس إلى الدوحة، في حين كانت الحصة الثانية مساء أمس وهي التي شرع فيها الطاقم الفني في التحضير بجدية كبيرة للاستحقاق الودي الذي ينتظر رفقاء بونجاح.

بلماضي اجتمع باللاعبين وطالبهم بالتأكيد على إمكانياتهم

قام الناخب الوطني وقبل بداية الحصة التدريبية لصباح أمس بالاجتماع مع لاعبيه في ملعب التدريبات من أجل شرح طريقة العمل والبرنامج الذي سطره خلال تربص الدوحة، مع تأكيده لرفقاء شيتة على أن اللقاء الودي أمام قطر يحمل أهمية كبيرة جدا له ولهم أيضا، إن أرادوا البقاء ضمن حساباته مع المنتخب الأول مستقبلا أو المنتخب المحلي، لأن هناك عدة لاعبين ينتظرون فرصتهم وستمنح لهم، والبقاء في المنتخب لن يكون إلا للأجدر.

حصتان في البرنامج قبل اللقاء

بعد أن برمجت حصتين تدريبيتين أمس، سيعود الناخب الوطني للعمل بمعدل حصة واحدة في اليوم والتي ستكون في المساء، حيث بقيت حصتين، واحدة اليوم والأخيرة عشية اللقاء من أجل التعرف على أرضية الميدان، وكذلك ضبط التشكيلة الأساسية والخطة الفنية التي سينتهجها أمام العنابي.

المنتخب الأول سلاح بلماضي لتحفيز لاعبيه

في كل مرة يتحدث بلماضي مع لاعبيه إلا ويكون المنتخب الأول والتواجد معه السلاح الذي يريد تحفيز لاعبيه به، فالناخب الوطني أكد للجميع أن التواجد في تربص مارس القادم وحتى المشاركة في كأس أمم إفريقيا، يمر عبر ما سيقدمه كل لاعب خلال ودية قطر والتي ستكون مؤشرا حقيقيا لقياس مستوى كل لاعب، خاصة أن المنافس منتخب قوي وهو بصدد وضع آخر الرتوشات لتحضير مشاركته في كأس آسيا، ما يعني أنه جاهز من كل الجوانب.

ب-بكوش

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