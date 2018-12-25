الكاف تستعد لإطلاق دوري الأمم الإفريقية والجزائر في المستوى الأول :

سيراً على خطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإطلاق دوري الأمم الإفريقية مباشرة بعد اختتام منافسات كأس إفريقيا للأمم المقررة بين جوان وجويلية المقبلين، هذا وتعتزم الكاف تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات بناء على تصنيفها، حيث يضم المستوى الأول 12 منتخبا، سيتم توزيعها على أربع مجموعات من ثلاثة منتخبات، في حين أن المستويات الثاني والثالث والرابع ستتشكل من ثمانية منتخبات لكل مستوى.

المنافسة ستنطلق بعد الكان وهذا هو نظامها

بحسب الكاف سيخوض بطل المستوى الأول مباراة السوبر ضد بطل إفريقيا، وفي حالة ما إذا كان البطل هو نفسه الفائز بدوري الأمم الإفريقية فإن السوبر سيجمع البطل بصاحب المركز الثاني، في حين المحتل للصف الأخير بمجموعات المستوى الأول سينزل للمستوى الثاني، مقابل صعود بطل المستوى الثاني للأول، وكذلك الشأن بالنسبة للمستويين الثالث والرابع.

المنتخب الوطني في المستوى الأول

اختار الاتحاد الإفريقي المنتخب الوطني بالمستوى الأول لدوري الأمم الإفريقية، الذي سيتم إحداثه في 2019، إلى جانب كل من السنغال، تونس، المغرب، الكاميرون، نيجيريا، مصر، مالي، غانا، الكونغو الديمقراطية، بوركينافاسو والرأس الأخضر، ووضع الكاف في المستوى الثاني منتخبات كل من الكوت ديفوار وغينيا وجنوب إفريقيا وزامبيا وأوغندا والكونغو برازافيل والغابون والبينين. أما المستوى الثالث، فيضم منتخبات أنغولا وغينيا بيساو ومدغشقر وموريتانيا والنيجر والطوغو وزيمبابوي وكينيا، والمستوى الرابع يضم كلا من تنزانيا وجزر القمر والسيشل وليبيا ومالاوي وإثيوبيا وليبيريا و السيراليون، ومن المنتظر أن ينطلق دوري الأمم الإفريقية بعد اختتام منافسات كأس إفريقيا للأمم المقررة في الصيف القادم.

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