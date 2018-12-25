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المحضر البدني غائب عن التربص :

25 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 35 زيارة

لم يتمكن المحضر البدني في الطاقم الفني للخضر ألكسندر دلال من السفر إلى الدوحة القطرية، بسبب معاناته من إصابة حسب ما علم، وهو ما سيجعل مهمة التحضير البدني للاعبين يتكفل بها بلماضي ومساعده سيرج رومانو.
المنشآت والهياكل الرياضية تثير دهشة اللاعبين
عبر العديد من لاعبي المنتخب الوطني عن إعجابهم الشديد بالإمكانيات الكبيرة والهياكل الرياضية التي تحوز عليها قطر، رغم صغر مساحتها الجغرافية، فبداية من مقر إقامتهم في فندق الشعلة الرائع إلى مركز التدريبات أسباير الذي يتوفر على عديد الملاعب وقاعات الاسترجاع بمعدات متطورة جدا، تساعد اللاعب في التحضير بالشكل الجيد.
ب-بكوش

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