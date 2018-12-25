بن رحمة في التشكيلة المثالية “للشامبيان شيب” :

قدم لاعب الخضر ونادي برنتفورد في الدرجة الأولى الإنجليزية (الشامبين شيب) محمد السعيد بن رحمة مستوى مميز في لقاء فريقه الأخير ضد نادي بولتون واندرز سمح له بالتواجد في التشكيلة المثالية التي أعلن عنها موقع “هو سكورد” يوم أمس الاثنين، الموقع السابق منح الجزائري تقييما وقدره 8.6 كـأحسن لاعب في لقاء فريقه وكثاني أحسن لاعب في الجولة ككل، حيث تقدم عليه فقط لاعب واست بروميتش البيون غايل الذي نال تقييما وقدره 9.6 ويعتبر بن رحمة واحدا من نجوم الدوري الانجليزي في دورته الأولى رغم أنه يخوض أول موسم له.

قدم خامس تمريرة حاسمة له هذا الموسم

التقييم المميز الذي ناله بن رحمة كان على قوة مستواه في اللقاء الماضي، لكن أيضا لتأثيره المباشر في فوز فريقه، حيث أنه صاحب تمريرة الهدف الوحيد الذي سجله فريقه، لاعب نيس السابق رفع بذلك حصيلته من التمريرات الحاسمة إلى خمس تمريرات هذا الموسم وهو رقم يبقى جد مميز، خاصة إذا علمنا أن صاحب المركز الثاني يبعد عنه بتمريرة واحدة فقط .

بورقعة-ع

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