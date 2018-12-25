بن سبعيني ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

بعد انتقادات طويلة وعريضة تعرض لها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني جاء رده في لقاء الجولة المنقضية من الدوري الفرنسي، حيث قدم مستوى ممتازا وكان أحد صناع الفوز الكبير برباعية، رامي قدم مستوى جد راق ضد نيم أولمبيك رغم لعبه في المركز الذي لا يحبه، وهو مركز الظهير الأيسر، المستوى الراقي الذي قدمه رامي دفع مواقع التقييم لمنحه تقييما جد عال وصل لـ 7.8 بحسب موقع هو سكورد، وهو التقييم الذي عبد له المرور للتشكيلة المثالية للدوري الفرنسي لأول مرة منذ عدة أشهر، ورغم إصراره في كل مرة على عدم اللعب في مركز الظهير الأيسر، إلا أن بن سبعيني يحاول في كل مرة تقديم أفضل ما لديه من مستويات ومساعدة ران على تحسين نتائجه في الدوري .

بورقعة-ع

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