خيسي: أخطأت بالرحيل عن ريال مدريد

قال خيسي رودريغيز، لاعب باريس سان جيرمان، إن خطوة رحيله عن ريال مدريد الإسباني، للانتقال إلى الفريق الفرنسي في صيف 2016، كانت قرارا خاطئا.

وأضاف خيسي في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب الفرنسية: “أخطأت بالرحيل عن ريال مدريد، لا أجد مشكلة في الاعتراف بذلك، ونادم لأنني لم أستفد بالفترة التي أعقبت إصابتي مع الفريق الإسباني”.

وتابع: “أقول لنفسي (إذا عملت بنفس الأسلوب والجدية مثلما الحال في آخر 3 شهور).. ولكني جئت إلى باريس”.

وأوضح: “عانيت في البداية من التهاب في الزائدة الدودية، لذا لم أشارك بانتظام في المباريات، وأعتقد أنني إذا كنت جاهزا في تلك الفترة، لربما تغيرت أمور كثيرة”.

وتطرق خيسي للحديث عن عدم مشاركته في المباريات مع الفريق الباريسي منذ بداية الموسم الجاري، مؤكدا أنه علم بهذا القرار بعد تعثر انتقاله إلى نانت الفرنسي في اللحظات الأخيرة من ميركاتو الصيف الماضي.

وواصل لاعب ريال مدريد السابق: “اشتقت كثيرا لرائحة المستطيل الأخضر، وأعد الأيام لحين حلول سوق الانتقالات الشتوية، أتدرب بكل جدية، وجاهز للمشاركة في المباريات، لقد فقدت 7 كيلو غرام من وزني، وبخلاف المشاركة في التمارين الجماعية، أعمل يوميا مع مدرب خاص وأشعر بأنني عدت للياقتي التي كنت عليها قبل إصابتي في الركبة”.

وأتم خيسي رودريغيز: “قبل شهر وجه توماس توخيل الشكر لي أمام جميع اللاعبين وأشاد بالتزامي واحترافيتي في التعامل مع قرار النادي، أشكره كثيرا على موقفه”.

يذكر أن النادي الباريسي أعار لاعبه الإسباني مرتين إلى لاس بالماس الإسباني ثم ستوك سيتي الإنجليزي.