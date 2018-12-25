ريال مدريد يحدد سعر بيع نجمه بـ 180 مليون :

يستعد نادي ريال مدريد للدخول في سوق الإنتقالات الشتويّ، من أجل تدعيم تشكيلة الفريق بشكل فوري، حتى يتمكن من تعديل مسار نتائجه الأخيرة المتردية، سواء في الدوري الأسباني، أو في دوري أبطال أوروبا، والتي جعلت الفريق يمر بحالة فنية سيئة، وأثارت ردود أفعال سلبية عند الجماهير.

وحسبما أشارت صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة النادي الملكي تعتزم ضخ مبلغ ضخم من أجل تمويل الصفقات الهامة التي بصدد التفاوض عليها، سواء لهذا الميركاتو، أو الميركاتو الصيفيّ.

ولهذا قررت الإدارة تحديد سعر بيع واحد من أبرز نجوم الميرينغي، وهو الجناح الويلزي الدوليّ، غاريث بيل، حيث كشف برنامج تليفزيوني شهير في أسبانيا، عن أن فلورنتينو بيريز وضع سعرًا قدره 180 مليون يورو، مقابل التخلي عن نجمه لأي فريقٍ آخر يطلب التعاقد معه، وإستغلال توهجه في بطولة كأس العالم للأندية من أجل تسويقه بمبلغ كبير.

وكانت الأخبار قد تواترت مؤخرًا عن وضع نادي مانشستر يونايتد، للنجم الويلزي، ضمن أولويات تعاقداتهم في الفترة المقبلة، لبناء فريق قوي يعيد أمجاد الجيل الذهبي لليونايتد، كما أن ضم بيل سيكون بمثابة إغراءًا للأرجنتيني بوتشينيو مدرب توتنهام، للرحيل عن فريقه والتعاقد مع مان يونايتد.

ويرغب اللوس بلانكوس في بيع بيل بعدما لم يستطع التعبير عن نفسه حسبما كانت تتأمل الإدارة المدريدية، فعبر تواجده بين جنبات بيرنابيو طوال 6 مواسم، كانت غياباته أكثر من إسهامته مع الفريق، كما لم يستطع أن يملء الفراغ الذي خلفه رحيل الأسطورة البرتغالية رونالدو، بجانب تقدم عمره، فهو على مشارف عامه الثلاثون في الصيف القادم.