شقيق هازارد مفتاح انتقاله إلى ريال مدريد

ارتبط اسم البلجيكي إيدين هازارد لاعب خط وسط تشيلسي، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد، خلال الموسم الحالي، في ظل رغبة الميرنغي لتدعيم صفوفه.

ووفقًا لشبكة “RMC Sport”، فإن ثورغان شقيق إيدين هازارد ولاعب بوروسيا مونشنغلادباخ، سيكون مفتاح انتقال نجم تشيلسي إلى ريال مدريد.

وأضافت: “ثورغان سيبدأ سلسلة من التعاقدات ستقود شقيقه في النهاية لارتداء قميص ريال مدريد”.

وتابعت: “يعد بوروسيا دورتموند من أكبر المهتمين بضم ثورغان وإذا تمت الصفقة، فإنها ستفتح الباب أمام انتقال كريستيان بوليسيتش إلى صفوف تشيلسي، مما سيسهل انتقال هازارد إلى ريال مدريد”.

وأشارت الشبكة، إلى أن هذه التعاقدات تبدو مُعقدة بعض الشيء، ولكن مع اقتراب فتح سوق الانتقالات، سيكون كل شيء وارد.

وكان هازارد قد صرح برغبته في اللعب مع ريال مدريد، مشيرًا إلى أن هذا لا يتعارض مع كونه سعيدًا في صفوف البلوز.