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صحافة سامبدوريا متشائمة من إمكانية إتمام صفقة وناس :

25 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 34 زيارة

نشر أمس الاثنين موقع “سامبدوريا نيوز” المقرب من نادي سامبدوريا تقريرا عن ميركاتو النادي وخاصة عن الصفقة المنتظرة وهي صفقة لاعب نابولي آدم وناس، الموقع السابق قال أن التشاؤم يسود الوضع في إدارة “السامب” بشأن إتمام الصفقة وهذا عكس ما تم تداوله في الفترة الأخيرة عن إصرار كبير من الإدارة ورغبة متبادلة من اللاعب بشأن الانتقال الوشيك، خاصة عقب التصريحات الأخيرة من المدرب أنشيلوتي الذي يرفض مغادرة لاعبه الشاب، دون نسيان تواجد منافسة من أندية أخرى في إيطاليا.
أنشيلوتي لن يتنازل عنه حتى في وجود تخمة في مركزه
الموقع السابق وبحسب مصادره من داخل بيت نابولي، قال أن وناس لن يغادر نابولي رغم كل ما يقال عن اهتمام هذا النادي أو ذاك بضمه، حيث كشف أن أنشيلوتي يصر على وناس بالاسم رغم وجود تخمة في نفس مركزه، حيث يوجد على الجناح الأيمن كل من كاليخون، سيموني فيردي وأيضا يونس ورغم هذا أنشيلوتي لا يريد مغادرة وناس لأنه يرى فيه لاعبا مفيدا للفريق، بينما لا يأبه مثلا لوضع الألماني يونس الذي ربما قد يغادر بدلا عنه، رغم أنه انضم للفريق في الصيف الماضي فقط .
بورقعة-ع

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