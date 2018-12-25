صحافة ليستر تتحفظ على صحة أخبار بونجاح وترحب بالصفقة :

كشفت صحيفة “ستاد الدوحة” القطرية قرب انتقال لاعب الخضر ونادي السد القطري بغداد بونجاح صوب نادي ليستر سيتي بطل إنجلترا قبل موسمين، الصحيفة القطرية لم تشر لمعطيات معينة واكتفت فقط بتأكيد الخبر بحسب مصادر لم تكشف عنها، وبما أن المصدر قطري فإن الأمر يمكن أن يكون صحيحا، خاصة أن نادي ليستر سيتي ارتبط بلاعب الخضر في الميركاتو الصيفي الماضي إضافة إلى ذلك أنه في رحلة البحث عن قلب هجوم قناص بعد تراجع مستويات كل من إياناتشو وأوكازاكي ورحيل كل من ألوا وسليماني .

قيمة الصفقة لن تزيد عن 9 ملايين جنيه

رغم التحفظ الكبير على معطيات الصفقة من قيمة الراتب السنوي وأيضا كمدة العقد، إلا أن بعض التقارير تكلمت يوم أمس عن قيمة الصفقة التقريبية، موقع “ليستر ستي ترانسفار” الخاص بأخبار ليستر سيتي قال أن قيمة صفقة بغداد ستصل التسعة ملايين جنيه وهي قيمة تبدو كبيرة جدا نظرا للدوري الذي يلعب فيه بغداد ولاسمه المغمور، لكن إدارة السد ترى أن الرقم جيد نسبيا وليس بالكبير جدا لأن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب هي 15 مليون أورو أكثر بقليل من 13 مليون جنيه إسترلينيي.

لا أخبار من الإعلام الإنجليزي لغاية عشية أمس

رغم التأكيدات العربية، إلا أن الإعلام الإنجليزي المعني الثاني بالأمر لم يتكلم عن الصفقة، تقارير إنجليزية كثيرة كشفت يوم أمس عن الخبر لكن تم ربطه بمصدره الأصلي “ستاد الدوحة” في حين لم تتكلم أي من الصحف الإنجليزية الشهيرة أو صحافة ليستر عن الأمر بحسب مصادرها، حيث بدأ التحفظ واضحا في كل الأخبار التي وردت أمس وقالت أنها لا تؤكد ولا تنفي الخبر الذي صدر بقوة يوم أمس .

أنصار ليستر يرحبون بصاحب الـ58 هدفا هذا العام

أما عن أنصار ليستر فقد رحبوا بقوة بصفقة بونجاح، الكثيرين قالوا يوم أمس على منصات مواقع التواصل الاجتماعي أنهم لا يعرفون هذا المسمى بغداد بونجاح لكن إن كان فعلا قد سجل 58 هدفا فمرحبا به، أنصار الفوكسيس قالوا أن أرقام بونجاح رهيبة (بعد أن انتشرت مع خبره ) ومن يتفوق على ميسي وكريستيانو في سباق هدافي العالم لسنة 2018 لا يمكن إلا أن يكون لاعبا كبيرا.

الميركاتو الشتوي على بعد أيام وستتضح الأمور

في الأخير نشير إلى أن التأكيد على رحيل بونجاح صوب ليستر سيتي أمر سابق لأوانه، حيث كانت تقارير فرنسية قد أكدت قطعا في وقت سابق أن الهداف الجزائري انتقل لمرسيليا الفرنسي قبل أن يفند مدرب النادي رودي غارسيا ذلك، ولهذا يجب انتظار بداية فترة التحويلات الشتوية بعد أيام قليلة وحينها لن يكون للإشاعة مكان، فإما التوقيع وإما لا، على أمل أن يكون الخبر صحيحا في الأخير لأن اللعب في الدوري الإنجليزي سيكون خطوة كبيرة في مشوار القناص الجزائري، كما أنها ستساعده كثيرا من ناحية المنتخب، حيث سيفرض نفسه وبقوة ويزيح زميله سليماني بشكل نهائي من المركز الأساسي .

الصحافة السعودية تتكلم عن تلاعب إدارة السد

في سياق متصل سادت حالة من التشاؤم في الصحافة السعودية يوم أمس خاصة الإعلام المقرب من نادي الاتحاد، الإعلام السعودي قال أن إدارة السد لا تنوي البتة تسريح بونجاح إلى أحد الأندية هناك حتى وإن كانت قيمة الصفقة أكبر بكثير مما سيقدمه ليتسر سيتي، الإعلام السعودي تكلم عن وجود منافسة بين الطرفين لكن في الحقيقة الأمور أعمق وإدارة السد لا تريد تسريح بغداد لأحد الأندية السعودية بسبب وجود مشاكل كثيرة بين البلدين .

بورقعة-ع

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