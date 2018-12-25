عطال مرشح لجائزة أحسن لاعب في شهر ديسمبر :

نشر الموقع الرسمي لنادي نيس قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الشهر عن شهر ديسمبر الحالي، القائمة ضمت أسماء كل من المهاجم وليان سيبريان والحارس والتر بينيتاز إضافة للمتألق الجزائري يوسف عطال، وقدم عطال في الشهر الحالي مستويات خرافية حتى أنه اختير في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي في مناسبتين، ويبدو عطال في طريق مفتوح للفوز بهذا اللقب الشرفي، حيث تفوق على زميليه بفارق واسع، وفي حال حقق عطال هذا اللقب فإنه سيكون أول لاعب من نادي نيس يحققه هذا الموسم لمرتين متتاليتين، حيث سبق ليوسف أن فاز بهذه الجائزة الشهر الماضي، أيضا حين سحق منافسيه ومن بينهم سيبريان الذي رشح الشهر الحالي أيضا .

بورقعة-ع

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