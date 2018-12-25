فيغولي: ” سننهي الموسم أبطالا لتركيا”

يبدو أن الفوز الكبير الذي حققه لاعب الخضر سفيان فيغولي وناديه غلطة سراي قد رفع من سقف طموحه كثيرا، فرغم أنه مازال في المركز الرابع إلا أن فيغولي تكلم عن اللقب، ففي تصريحات أدلى بها للإعلام التركي قال: ” لقد قمنا بفترة تحضير جيدة جدا، كما أن الأسبوع الحالي كان في صالحنا، حققنا تعادلا مع المتصدر والآن اقتربنا منه بنقطتين إضافيتين، لقد عملنا بقوة من أجل ذلك وكسبنا ثلاث نقاط ثمينة، الآن سنتطلع للعمل من جديد لتقليل الفوارق أكثر وسننهي الموسم في الصدارة” .

“أحاول أن أستغل كل فرصة تتاح لي”

بعد ذلك تكلم فيغولي عن مستواه الشخصي في لقاء سيفاس، حيث أبدى سعادته الكبيرة بما قدمه وأيضا بالهدف الذي سجله، سفيان قال أنه يحاول في كل مرة تقديم كل ما لديه وأضاف: “أحاول في كل مرة تقديم أفضل مستوى في كل لقاء أشارك فيه، المدرب (فاتيح تيريم ) يحاول أن يمنحني الفرص وعلي في كل مرة أن أثبت قدراتي وأبرر هذه الثقة”، وسجل فيغولي أول هدف له في الموسم الكروي الحالي، فرغم تأخره إلا أنه جاء في وقت جد مناسب وقبل سوق الانتقالات الشتوية بأيام قليلة .

تلقى الثناء من الإعلام التركي

لأسبوع آخر تصدر سفيان كثير من عناوين الصحف والمواقع التركية، حيث أجمعت على أنه كان نجما ساطعا في لقاء سيفاس الأخير، الإعلام التركي عاد ليؤكد قيمة فيغولي كجوكر مهم جدا في لعب الفريق، حيث لعب في لقاء سهرة الأحد في مركزين الجناح وصناعة اللعب وأجاد في المركزين، كما أن مردوده الدفاعي كان لافتا جدا، كل ما سبق عاد ليؤكد أن مكانة فيغولي في ناديه الحالي واضحة وأن النادي محق بعدم تسريحه في جانفي المقبل، ويحصد فيغولي الإشادات تلو الأخرى في الشهر الحالي ديسمبر وهو ما جعل الإدارة تغير من توجهاتها وتفضل قيمته الفنية على توفير أموال راتبه .

بورقعة-ع

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