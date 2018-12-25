لاعب برشلونة : أُصلي من أجل عودة نيمار للفريق

أجرى لاعب وسط الميدان البرازيلي الدوليّ الشاب، آرثر ميلو، لاعب برشلونة، حوارًا مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، تحدث فيها عن إنطباعه عن النادي، وردة فعله من حديث ميسي عنه، ورغبته في عودة مواطنه نيمار مرةً أخرى للبرسا.

حيث أعرب ميلو في مقابلته عن أنه في غاية السعادة من الإطراء الفني الذي حظي به من قبل الأسطورة ليونيل ميسي،وقال :” في البداية عندما علمت بالأمر كنت أظنه دعابة من والدي، وأخبرته أن يتوقف عن خداعي، وعندما صمم أنه يتحدث بجدية، لم أصدق أيضًا حتى شاهدت بعيني مقطع الفيديو، إنه بالطبع أمر سعيد للغاية عندما يثني عليك أفضل لاعب في التاريخ”.



وتابع ميلو :” من قبل كنت أشاهده فقط وهو يلعب عبر التلفاز، أما الآن فأنا غير مصدق أنني ألعب بجواره فعليًا، وكذلك زمرة النجوم الآخرين في الفريق، مثل بيكيه، بوسكيتش”.

وإختتم اللاعب البرازيلي حواره، بالحديث عن مواطنه نيمار، قائلًا:” شخصيًا أنا أصلي من أجل عودته من جديد للفريق، لأنه نجم كبير، وحاولت كثيرًا إقناعه بفكرة العودة عبر الحديث معه مرارًا، ولا أعرف هل سيعود أم لا؟ لكني سأكون سعيدًا جدًا في حال عودته فأنا معجب به وبقدراته”.