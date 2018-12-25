مبابي يرث عرش كانتي

اختير كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، كأفضل لاعب فرنسي للعام الجاري.

وأعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية فوز مبابي بجائزتها الثانية هذا العام، بعدما نال النسخة الأولى من جائزة “كوبا” لأفضل لاعب شاب في العالم.

وبات مبابي اللاعب رقم 61 الذي يفوز بهذه الجائزة، علما بأنه حل رابعا في ترتيب مسابقة الكرة الذهبية، التي توج بها لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني.

ولفتت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن كيليان استحوذ على الجائزة التي فاز بها نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي العام الماضي، وقبله أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني في 2016.

وتفوق مهاجم بي إس جي في سباق هذه الجائزة على كل من رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، الذي حل ثانيا، وخلفهما غريزمان.

وحقق كيليان مبابي إنجازات عديدة هذا العام، حيث توج مع فريقه بثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة بخلاف الفوز بكأس العالم مع منتخب الديوك الصيف الماضي في روسيا، وتسجيله 36 هدفا في كل المسابقات المحلية والدولية بواقع 9 أهداف مع منتخب فرنسا و25 بقميص العملاق الباريسي.