مدان يثني على علاقة “الفاف” ببعض الأندية خارج الوطن :

نفى مناجير المنتخب الوطني الجزائري حكيم مدان خلال تصريحات متفرقة أن يكون الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد راسل بعض الأندية التي يقصد بها الأوروبية طبعا، من أجل تسريح لاعبينا المحترفين للمشاركة في المباراة الودية التي تنتظر الخضر بملعب الدوحة عاصمة قطر نهاية الشهر الجاري أمام المنتخب القطري، الذي يحضر لخوض غمار كأس آسيا المقبلة، حيث كانت بعض الشائعات قد روّجت حول إرسال “الفاف” بعض الاستدعاءات للاعبينا المحترفين في أوروبا ما دفع بمناجير الخضر إلى نفي ما أكده البعض بخصوص هذا الموضوع.

مدان: “لم نتقدم بأي طلب من أجل تسريح لاعبينا المحترفين للمنتخب”

نفى مناجير الخضر حكيم مدان أن تكون هيئة “الفاف” قد تقدمت فعلا بطلب الاستفادة من لاعبينا المحترفين، باعتبار أن الاتحادية الجزائرية لا يمكنها أن تقع في مثل هذه الأخطاء الساذجة وتقوم بإرسال الاستدعاء للاعبين مرتبطين مع أنديتهم بلقاءات رسمية حين قال: “الفاف لم تتقدم بأي طلب لأي ناد ينشط فيه لاعبونا المحترفون، من أجل تسريحهم للمنتخب والالتحاق بالتربص المقام حاليا، قبل موعد مواجهة المنتخب القطري الودية نهاية الشهر الجاري”.

“ما روج حول التشكيلة التي ستتنقل إلى قطر مجرد تخمينات إعلامية فقط”

كما عاد مناجير المنتخب الوطني في ذات التصريحات ليؤكد بأن الأسماء التي ذكرت من قبل حول اللاعبين الذين سيقوم الناخب الوطني باستدعائهم للمشاركة في مباراة قطر القادمة، ليست إلا تخمينات إعلامية فحسب حيث استرسل يقول: “لقد كانت هناك بعض الإشاعات حول المجموعة التي سيستدعيها الناخب الوطني من أجل حضور التربص الجاري قبل مباراة قطر الودية، قد ذكرت العديد من المنابر الإعلامية بعض الأسماء المستدعات لهذا التربص، لكن هذا ليس إلا مجرد تخمينات فقط مادام أن المسؤول الأول على رأس العارضة الفنية لم يصرح بقائمته النهائية”.

“المباراة خارج تاريخ ‘الفيفا’ ولا يوجد ناد يسرح لاعبيه في هذه الحالة”

كما نوّه مدان خلال ذات التصريحات على أن مواجهة قطر الودية برمجت خارج تواريخ “الفيفا”، وهو ما يعني استحالة إرسال الدعوات للاعبين الجزائريين الذين ينشطون خارج البطولة الوطنية حين قال: “هذا التربص الجاري والمباراة الودية المقررة نهاية هذا الشهر أمام المنتخب القطري بملعب هذا الأخير، لا تدخل ضمن تواريخ “الفيفا” المسموح فيها بتقديم استدعاءات للاعبين المحترفين، لذلك لا يوجد ناد يقبل بتسريح لاعبيه لمنتخباتهم الوطنية خارج تاريخ الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

“علاقتنا الجيدة بالسد القطري والترجي التونسي سهلت علينا الاستفادة من لاعبين اثنين”

في الأخير أشاد مناجير المنتخب الوطني الجزائري حكيم مدان بالعلاقة الجيدة التي تجمع “الفاف” بناديي الترجي التونسي الذي يلعب له المهاجم يوسف بلايلي، وأيضا نادي السد القطري الذي يلعب له بغداد بونجاح وهما اللاعبان اللذان سيكونان حاضرين في لقاء نهاية الشهر الجاري حين قال مدان في هذا الصدد: “علاقة الاتحادية الجزائرية بناديي السد القطري والترجي التونسي سمحت لنا من الاستفادة من خدمات بلايلي وبونجاح، اللذين سيكونان حاضرين في هذه المباراة الودية أمام المنتخب القطري، فبخلاف ذلك لا يمكننا أن نراسل أي ناد آخر من أجل الاستفادة من لاعبينا الذين ينشطون خارج البطولة الوطنية”.

م.دحوي

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