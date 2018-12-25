منتخب أقل من 17 سنة يسقط بثنائية أمام السنغال :

مني المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بهزيمته الأولى في دورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في مدينة مراكش المغربية في اللقاء الذي جمعه أمس بالمنتخب السنغالي بهدفين دون رد، ليحتل بذلك أشبال الخضر المركز الثاني بثلاثة نقاط خلف المتصدر السنغال، في حين جاء المنتخب الليبي في المركز الأخير دون رصيد، وبالنظر إلى نتائج المجموعة الثانية سيواجه المنتخب الوطني نظيره التونسي في لقاء ترتيبي على المركز الثالث يوم الخميس، ويواجه المنتخب المغربي نظيره السنغال في النهائي، للتذكير فالمنتخب الوطني يشرف عليه مدير جهوي بصفة مؤقتة بعد إقالة طاقمه الفني من قبل رئيس الفاف خير الدين زطشي.

ب-ب

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