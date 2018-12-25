هني مرشح للتواجد في تشكيلة مرحلة الذهاب في الدوري الروسي :

كشف موقع “سبور رو” الروسي يوم أمس عن قائمة من اللاعبين قال أنهم مرشحون للدخول في تشكيلة نصف الموسم المحلي، وعند الوصول لمركز الجناح رشح الموقع السابق لاعب الخضر ونادي سبارتاك موسكو سفيان هني، هذا الأخير سيكون في منافسة مع لاعبين آخرين ويتعلق الأمر بكل من أندرسون لاعب كراسوندار وسيرغاي شكاشيوف لاعب آرسنال تولا، ويبدو ترشيح هني كأحسن لاعب جناح في الدوري الروسي أمر فيه الكثير من الغرابة، خاصة بعد الانتقادات اللاذعة التي تجرعها في بداية الموسم ومطالب الكثيرين بتسريحه .

ترشيح هني مبرر بحسب الإعلام الروسي

كما أشرنا أعلاه فإن ترشح هني خلق الكثير من ردود الفعل، الموقع السابق برر اختياره لهني كمرشح لمركز الجناح، حيث قال أنه قدم مستوى متذبذبا في البداية لكن ومنذ تعيين المدرب الجديد كونونوف في آخر خمسة لقاءات قدم الجزائري مستويات كبيرة جدا، “سبور رو” قال أن هني أثبت قدراته ورد على كل الانتقادات وترشيحه أمر أكثر من عادي، وتبدو فرص هني في التواجد ضمن تشكيلة النصف الأول من الموسم صعبة جدا، لكن يبقى مجرد ترشيحه أمر رائع يؤكد عودته لسابق عهده مع التألق .

بورقعة-ع

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