أربعة أندية إيطالية تتنافس على وناس :

لا يزال الدولي الجزائري ومهاجم نادي نابولي الإيطالي آدم وناس يصنع الحدث في وسائل الإعلام، ليست الإيطالية فحسب بل حتى العالمية، فمجلة “فرانس فوتبال” الفرنسية وفي تقرير عن اللاعب أمس كشفت أن أربعة نوادي إيطالية ترغب في التعاقد مع خريج نادي بوردو الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي الحالي وهي جنوة، بارما، سامبدوريا ولازيو والتي ترى فيه صفقة مميزة لو يتم الظفر بها.

تريده في شكل إعارة وبارما الأقرب

بحسب ذات الجريدة فإن الأندية الأربعة وبعد أن لاحظت عدم الاعتماد على وناس بشكل دائم من قبل أنشليوتي، تنوي التقدم لإدارة نابولي بعرض من أجل استعارته حتى نهاية الموسم على الأقل وهي متأكدة أن نابولي لا يفكر أبدا في بيع عقده نهائيا، وفي نفس السياق يتواجد نادي بارما في أحسن رواق للظفر بخدماته إن وافق نابولي على إعارته وذلك بحكم العلاقة المميزة بين إدارة الفريقين والتي ترجح كفة بارما على بقية الأندية ولو أن وناس سيكون له كلام أيضا في الموضوع وللعبه للازيو أحسن بكثير من بارما.

ب-ب

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