أليغري يفتح النار على رئيس نابولي

شن ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لجوفنتوس، هجومًا عنيفًا ضد أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، عقب التعادل مع أتالانتا بنتيجة (2/2)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي.

وقال أليغري، في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “لقد نفذ صبري. أنا لست في مزاج جيد، لكن من الأفضل التحدث عن المباراة، كنا نريد تحقيق الفوز والآن نفكر في مواجهة سامبدوريا”.

وأضاف: “الفريق لعب جيدًا في الشوط الأول، أتالانتا سجل هدفًا من الفرصة الأولى له، وكنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة. وكان بإمكاننا أن نضاعف النتيجة عندما تقدمنا 1-0، لكن في الشوط الثاني لعبنا بـ10 لاعبين ثم تعافينا وربما كنا سنحقق الفوز، لذا في النهاية حصلنا على نقطة جيدة أمام منافس رائع”.

وكان دي لورينتيس، رئيس نابولي، هاجم قرار الاتحاد باختيار الحكم مازوليني، ليدير لقاء فريقه أمام إنتر ميلان، مساء اليوم.

وفي هذا الصدد، صرح أليجري: “أنا لا أتحدث عن الحكام، الحكم أدار المباراة بشكل جيد.. لكن خارج الملعب، نحن سمعنا بيانات وانتقادات ثقيلة من مالك نادي (نابولي) ضد الحكام.. سأترك بانتي الذي حكم بشكل جيد، لأنه ليس من الأناقة القيام بتلميحات وتصريحات مثل هذه”.

وواصل أليغري انتقاداته لتصريحات دي لورينتيس: “أستطيع أن أثير ضجة الآن لكن ذلك سيكون خطأ، في إيطاليا أي شيء وكل شيء يذهب، ونحن لا نتعلم أبدًا”.

وتابع: “نحن نعمل ونريد الفوز، وعلينا أن نلعب جيدًا للتتويج بالدوري، أنا محبط، ربما لم أعتد على اللعب في أعياد الميلاد”.

وأردف: “يوم السبت فزنا بالمباراة ولم نقل أي شيء، نحن لا نترك الأمور تخرج عن السيطرة، لكن صبري نفذ”.

وأكمل: “اليوم أعتذر للحكم الرابع في المباراة وأنا محبط، لكن بعد ذلك تسمع أشياء معينة وتبكي على بعض الحوادث. أنا حزين على الكرة الإيطالية، لا توجد رغبة لتحسينها، كانت هناك مباراة جيدة اليوم، لكننا نحتاج دائمًا للحديث عن أشياء أخرى”.

وأتم: “في رأيي، لا توجد رغبة للتطوير، أنا محبط وأشعر بخيبة أمل للأطفال وأطفالي، نحن لا نريد تطوير هذه الرياضة”.