إنريكي: لا أشعر بالذنب

أكد المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، اليوم الأربعاء، أنه راضٍ تماما عن أداء لاعبيه.

وأضاف أن ذلك يعد بالنسبة له “أمرا حيويا ومهما لتحقيق أشياء في المستقبل”، خاصةً في يورو 2020.

وخلال تصريحات صحفية، قال إنريكي “أن يفوز منتخب أقل على المنتخب المرشح، أمر حدث ويحدث وسيحدث في المستقبل”.

وتابع “ماذا سنحاول أن نفعل؟ ألا يحدث ذلك معنا، وأن نعطي صورة قوية، تجعلنا قريبين من الصورة التي نريد أن نظهر عليها، في البطولة الأوروبية المقبلة، إذا كنا قادرين على التأهل، وهو ما أتمنى أن يحدث”.

وأردف إنريكي “بعد أول مباراتين، في مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، توقع الجميع أن نصل إلى نصف النهائي، لكن المجموعة كانت صعبة للغاية، واُرتكبت أخطاء”.

ولفت إلى أن الأهداف الآن هي “مواصلة التحسن”، و”إشراك اللاعبين”، مشيرا إلى وجود منافسين أقوياء لإسبانيا، في تصفيات اليورو، مثل السويد “التي حققت نتائج أفضل منا في كأس العالم، كما أنه منتخب قريب من مستوانا”.

وأوضح أنه عندما تلقى اتصالا، من رئيس الاتحاد الإسباني، لويس روبياليس، لتولي تدريب المنتخب، كان “متحمسا للغاية”، حيث أنه أمر لطالما قال إنه يود القيام به.

واختتم بقوله “أعتقد أن بمقدورنا، أن نحقق نجاحا في المستقبل للأجيال الأخرى، لكنني سعيد للغاية وراض عما فعلته؛ عندما يكون لديك شعور بأنك أعطيت كل ما لديك، فلا إحساس بالذنب”.