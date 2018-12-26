إيفرتون يجهز عرضا كبيرا لضم براهيمي :

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية أن نادي إيفرتون بصدد تجهيز عرض كبير للظفر بخدمات الدولي الجزائري ولاعب نادي بورتو البرتغالي ياسين براهيمي في الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق الذي يعاني كثيرا في الموسم الحالي، وهو ما دفع الإدارة إلى التفكير جديا في إحياء ورقة براهيمي الذي كان قاب قوسين من الالتحاق بهذا النادي الموسم ما قبل الماضي، قبل فشل الصفقة في آخر ساعات الميركاتو وهاهو النادي الإنجليزي الذي ارتبط كثيرا بلاعب الخضر يعول على العودة بقوة لضمه.

براهيمي يفضل إنجلترا وعرض إيفرتون لن يرفض

من جانبه ورغم تواجده ضمن أجندة أكثر من نادي أوروبي، إلا أن لاعب الخضر لا يرغب في الانتقال من بورتو لأجل اللعب في الدوري التركي مثلا وهو المطولب فيه بقوة من فينارباتشي، بل يرغب في خوض تجربة جديدة وفي مستوى أعلى، فبراهيمي عبر في عديد من المرات عن رغبته في خوض تجربة مع أندية البريمرليغ وهاهو إيفرتون قد يحقق له ذلك في حال تقدم بعرض رسمي في الأيام القادمة.

الأندية الإنجليزية قوية مالية وإيفرتون سيقنع بورتو

بعد أن تداول الإعلام البرتغالي أخبارا تؤكد أن إدارة بورتو حددت مبلغ 30 مليون أورو لكل من يرغب في التعاقد مع براهيمي، لكن يبدو أنها لن تحصل على ما تريد في لاعب بقي على عقده ستة أشهر وسيكون حرا بداية من جانفي القادم وهو ما سيجعل من إيفرتون في مهمة سهلة لضم اللاعب إن أراد ذلك، فبورتو سيقبل بمبلغ 10 ملايين أورو لو يعرض عليه، أحسن من الخروج دون فائدة، كما أن ابن المنيعة سيضغط من جهته للانتقال إلى إيفرتون الذي ارتبط به في عدة مرات.

إدارة بورتو في موقف ضعف والضغوط تتزايد لبيعه

تواجه إدارة بورتو ضغوط كبيرة من أجل بيع براهيمي في جانفي لن يكون فقط بسبب رحيله مجانا في الصيف بل أيضا بسبب تربص شركة دويان المالك لنصف عقد اللاعب، فبورتو وفي حال رحل براهيمي مجانا ستكون مجبرة على دفع 6.5 ملايين أورو من الخزينة التي تعاني أصلا، لأن شركة دويان موافقة على بيع عقد اللاعب في حين ترفض الإدارة.

الإعلام التركي يؤكد استحالة انتقاله إلى فينرباتشي

في سياق الحديث عن براهيمي فقد أكدت تقارير برتغالية أن انتقال اللاعب الجزائري إلى فريق فينرباتشي صعب جدا، إن لم يكن مستحيلا رغم قدرة النادي على توفير الراتب السنوي الذي يريد، لكن من الجانب الرياضي يبقى الأمر صعب التحقق لأن ياسين يرفض من الأساس اللعب في تركيا وسبق له وأن رفضا عرضا من بيشكتاش وحتى لو قبل اللعب في تركيا فلن يلعب في نادي يصارع على البقاء بل سينتقل لنادي يتيح له اللعب على المنافسات الأوروبية.

ب-بكوش

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