الأتراك يصفون بن زية باللاعب الفاشل :

تحول الثنائي الدولي ضمن صفوف نادي فينربخشة التركي كل من إسلام سليماني وياسين بن زية إلى أضحوكة لدى بعض وسائل الإعلام التركية و أنصار النادي ، فبعد الهجمات التي لحقت بهداف المنتخب الوطني إسلام سليماني مؤخرا عقب عجزه عن فك عقدته التهديفية في البطولة حيث لم يتمكن منذ التحاقه بالنادي التركي من تسجيل سوى في مناسبة واحدة ، فقد طالت الانتقادات اللاذعة ياسين بن زية، و شبهته ووسائل الإعلام التركية و كذا الأنصار باللاعب السابق للفريق، الشيلي كلاوديو مالدونادو، الذي لعب في النادي التركي موسم 2008/2009، بحكم لعبهما في نفس المنصب، أي منصب صانع الألعاب، وكان مالدونادو لقب بتلك الفترة باللاعب “الفاشل” ولم ينجح في فرض نفسه مع الفريق .

فينربخشة خسر 7.5 ملايين أورو في صفقة بن زية

خاض ياسين بن زية منذ التحاقه بالنادي التركي لعب 17 مباراة دون أن يسجل أي هدف واكتفى بتقديم ثلاث تمريرات حاسمة فقط، وهو ما اعتبره الأتراك رقما ضعيفا بنسبة إلى لاعب كان الجميع ينتظر منه الكثير ، وبحسب وسائل الإعلام التركية، فإن رئيس النادي علي كوك قد اتخذ قرارا إعادة اللاعب لنادي ليل الفرنسي حيث كلفته الصفقة في الصائفة الماضية 7.5 ملايين أورو .

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