الخضر يجرون ثالث حصة وبلماضي راض عن مستوى المحليين :

واصلت العناصر الوطنية تحضيراتها للقاء الودي الذي سيجمعها غدا بمنتخب قطر، وذلك بإجراء الحصة التدريبية الثالثة بالعاصمة الدوحة التي وصلها المنتخب سهرة الأحد، وعرفت الحصة التي جرت مساء أمس مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في التربص وبإشراف من الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي يشارك اللاعبين في التمارين المبرمجة وهو الساعي لإيجاد التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها المواجهة.

جدية وإرادة المحليين محل رضا من بلماضي

أثارت الجدية الكبيرة للاعبين المحليين في التدريبات انتباه الناخب الوطني الذي عبر عن رضاه التام بما يقدمه اللاعبون في التمارين، بعد أن كشف سابقا أن المستوى الفني للذين استدعاهم جيدا وبقليل من العمل يمكنهم تطوير أنفسهم، وهو ما سيساعد في خلق منتخب محلي قادر على المنافسة ورفع التحديات مستقبلا.

لا يزال يبحث عن التشكيلة التي سيبدأ بها اللقاء

شرع بلماضي بداية من حصة أمس في ضبط التشكيلة التي سيبدأ بها اللقاء من خلال تجريب عديد اللاعبين ولم يتمكن أي لاعب باستثناء بونجاح وبلايلي ربما من حجز مكانتهما، فيما تبقى كل المناصب الأخرى متاحة أمام الجميع، خاصة أن التدريبات تعرف منافسة كبيرة جدا بين اللاعبين والكل يريد إقناع بلماضي أنه الأحق بالدخول كأساسي بما فيهم اللاعبين الذين سبق لهم التواجد مع المنتخب الأول في لقاء الطوغو الأخير.

المنتخب الوطني زار مركز أسباير

قام أمس وفد المنتخب الوطني المتواجد في قطر لتحضير اللقاء الودي الذي سيجمعه غدا بالمنتخب العنابي بزيارة إلى مركز تحضير المنتخبات القطرية “أسباير” وذلك بحضور كل اللاعبين والطاقم الفني والطبي، حيث تفقد وفد الخضر المرافق والمعدات التي يتوفر عليها هذا المركز العالمي.

تكريم مدان، بلماضي وبوراس

لقي وفد الخضر ترحابا كبيرا من أعضاء الاتحادية القطرية التي أقدمت على تكريم مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان، وكذلك الناخب جمال بلماضي إضافة إلى مدرب الحراس والمساعد وحتى طبيب المنتخب بمنحهم أقمصة للمنتخب القطري تحمل أسماءهم مع أخذ صور تذكارية لكامل الوفد، للتذكير أن بلماضي سبق له تدريب المنتخب القطري ويحظى باحترام كبير جدا هناك.

ب-بكوش

مرتبط