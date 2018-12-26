السد القطري يفتح أبواب الرحيل أمام بونجاح :

كشف عضو اللجنة الاستشارية في السد القطري بن حمد العطية أن النادي لن يقف في وجه بونجاح إن أراد الرحيل صوب ناد كبير بما أنه لاعب طموح، لكن شريطة أن يستفيد السد بشكل جيد من رحيله، كما أن ذات المتحدث عبر عن رغبته في بقاء واستمرار لاعب الخضر مع الزعيم، وقال أيضا في تصريحات للإعلام القطري: ” أتمنى استمرار بونجاح في صفوف الزعيم وأنا صراحة ضد خروجه، لكننا في زمن الاحتراف وإذا كان هناك فريق كبير يلبي طموحه فسيغادر دون التقليل من قيمة السد الذي يبقى فريقا كبيرا، ما يجب قوله أن وجد بونجاح فريق كبير ويحقق السد الاستفادة من مغادرته، فأظن أن الفريق بإمكانه تعويضه بمهاجم كبير.

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