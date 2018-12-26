برشلونة يخسر أولى صفقات الموسم المقبل :

ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن برشلونة خسر بالفعل أول صفقات الموسم المقبل بعدما توصلت إدارة بايرن ميونيخ الألماني إلى اتفاق مع أجاكس أمستردام للحصول على خدمات المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

وكان برشلونة قد تواصل مع أجاكس أمستردام من أجل الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت إضافة إلى لاعب الوسط فرانكي دي يونغ ولكن يبدو أن بايرن ميونيخ استطاع التوصل لصيغة تفاهم أسرع من البلوغرانا بشأن ضم قلب دفاع منتخب هولندا.

ويبدو أن برشلونة اعترف عمليا بفشله في ضم ماتياس دي ليخت من خلال الإعلان عن تعاقده مع قلب الدفاع الكولومبي جيسون مورييو على سبيل الإعارة من فالنسيا الإسباني مقابل 1.2 مليون يورو مع وجود بند في تعاقده يسمح له بشراءه نهائيا مقابل 25 مليون يورو.

وأدركت إدارة برشلونة أن تواجد مينو رايولا كوكيل للمدافع ماتياس دي ليخت يصعب من الصفقة خاصة أنه صعب جدا في التفاوض وكان سببا في حدوث الكثير من المشاكل وقت أن كان المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش في صفوف البلوغراانا.



وتراهن إدارة برشلونة على فرانكي دي يونغ لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم وسط الملعب خاصة أن النادي ينتظر أيضا صفقة جديدة وهي النجم الفرنسي أدريان رابيو والذي بات قريبا من الانتقال إلى ملعب الكامب نو مجانا.

وينتهي عقد رابيو في جوان 2019 ورفض اللاعب جميع محاولات ناديه باريس سان جيرمان من أجل التجديد وهو ما وضعه تحت ضغط كبير في ظل تهديدات ناديه باستعباده من المباريات حتى نهاية الموسم.

ويبحث برشلونة أيضا عن مهاجم مميز يمكنه أن يحل محل لويس سواريز مهاجم الفريق والذي تقدم في السن ويعاني إصابة مزمنة في ركبته حيث يأمل النادي أن يواصل اللاعب العمل مع الحصول على بعض الراحة كي يعبر الموسم الحالي إلى بر الأمان وحينها يمكن للنجم الأوروغوياني الحصول على راحة طويلة في الصيف.

وترغب إدارة برشلونة في الحصول على لاعبين مميزين من أجل تدعيم الصفوف كي يحصل الفريق على مسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن النادي منذ 2015 حين فاز البلوغرانا على جوفنتوس الإيطالي في النهائي بالعاصمة الألمانية برلين.