برشلونة يظهر العين الحمراء لفالفيردي ويمنحه مهلة أخيرة!

يسابق مسئولو نادي برشلونة الإسباني الزمن من أجل حسم ملف المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي خلال الفترة المقبلة، من أجل مزيد من الاستقرار داخل القلعة الكتالونية.

وينتهي عقد فالفيردي مع عملاق كتالونيا، برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وهو ما جعل الإدارة تتحرك سريعاً للحصول على موافقة المدرب على التوقيع على عقد جديد.

صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن إدارة البلوغرانا قررت منحة مدرب البرسا الحالي فرصة أخيرة من أجل حسم مستقبله بتجديد العقد أو البحث عن مدرب جديد في الصيف المقبل.

ومنح مسئولو البرسا، فالفيردي مهلة أخيرة حتى شهر فبراير من العام المقبل، من أجل إبلاغ الإدارة بقراره النهائي، بالبقاء لموسم آخر على رأس الإدارة الفنية لحامل لقب الليغا.

ويتواجد في عقد فالفيردي الحالي مع الفريق الكتالوني بنداً يسمح بتمديد التعاقد لمدة موسم آخر، وهو ما يسعى النادي للحصول على موافقة المدرب عليه في أسرع وقت لغلق هذا الملف، والتركيز على الصفقات الجديدة التي سيبرمها الفريق في نهاية الموسم.

متصدر ترتيب الدوري فتح باب المفاوضات مع فالفيردي لتجديد العقد في شهر سبتمبر الماضي، مع تقديم عرضاً لمديد العقد لموسم جديد، إلا أن إرنستو طالب بفرصة للتفكير في مستقبله، وتأجيل ملف التجديد حينها، لتركيزه على العمل داخل الفريق.

فالفيردي تولى القيادة الفنية في القلعة البرشلونية في صيف عام 2017، قادماً من الفريق الباسكي أتليتك بلباو، بعد انتهاء عقده هناك، حيث خلف لويس إنريكي في منصب المدير الفني في الكامب نو.

وحقق مدرب بلباو السابق نجاحات كبيرة مع العملاق الإسباني منذ قدومه إلى إقليم كتالونيا، حيث نجح في قيادة البرسا لحصد الثنائية المحلية، بالفوز بلقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، كما حقق الفريق تحت إمرته لقب السوبر الإسباني مطلع الموسم الحالي.

برشلونة يتربع حالياً على عرش ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني، حيث يغرد في الصدارة برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مطارده المباشر أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

يذكر أن إدارة البرسا بدأت أيضاً التفكير في مدرب جديد واللجوء للحلول البديلة، تحسبًا لإحتمالية عدم تجديد فالفيردي لعقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، وما زال يرفض حسم أمره بشكلٍ قاطع.

فحسبما ذكرت تقارير صحفية إيطالية، وعلى رأسهم صحيفة كوريري ديللو سبورت، فإن البرسا يتابع بإهتمام بالغ المردود الذي يقدمه، روبيرتو دي زيربي، مدرب فريق ساسولو، هذا الموسم، ويرون في خططه وأسلوب لعبه الأقرب تماشيًا مع فلسفة البلوغرانا.

ويعتبر دي زيربي من ألمع المدربين الصاعدين في الكرة الإيطالية، ويلقب بـ “غوارديولا” نظرًا لكرته الهجومية الشاملة، بالرغم من أنه يمارس التدريب منذ 5 مواسم فقط، عقب إعتزله ممارسة اللعب في نهاية موسم 2013، وكانت كلها مع فرق من درجات دنيا في الدوري الإيطالي، قبل أن يتعاقد معه ساسولو مطلع هذا الموسم.

وهي ثاني تجربة له في السيريا أ، حيث تولى تدريب فريق بينفيتو في منتصف الموسم الفائت، لكنه هبط للسيريا ب، عقب إحتلاله المركز الأخير، بينما يتواجد مع ساسولو في المركز الثامن حتى الآن في جدول البطولة، وسجل لاعبوه 27 هدفا في 17 مباراة، واستقبلت شباكه 23 هدفا.