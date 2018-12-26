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بيتيس يشترط 14 مليون أورو لمن يريد بودبوز :

26 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 58 زيارة

بدا رحيل الدولي الجزائري رياض بودبوز عن نادي ريال بيتيس يقترب، فبحسب الإعلام المقرب من النادي الأندلسي فإن إدارة الفريق وضعت اللاعب على قائمة المسرحين خلال الميركاتو الشتوي الحالي وهو ما سبق للمدرب كيكي سيتين أن أكده، إلا أن هذا لم يمنع الفريق الأندلسي من اشتراط مبلغ 14 مليون أورو لمن يريد التعاقد معه لاعب سوشو السابق وهي القيمة المالية التي تبدو كبيرة جدا على لاعب لم يظهر إلا نادرا هذا الموسم وكان بعيدا جدا عن المستوى المأمول.
المبلغ كبيرا جدا والأندية المهتمة به ستنسحب
تحديد إدارة بيتيس لقيمة 14 مليون أورو يبدو أمرا تعجيزيا، فلو كان بودبوز لعب النصف الأول من الموسم وتهافتت عليه الأندية لكان الشرط المالي معقولا، لكن اللاعب لم يتواجد حتى على دكة البدلاء في كثير من اللقاءات، يعني انسحاب الأندية التي كانت مهتمة بالتعاقد معه في صورة نيس ونانت الفرنسيين وفي حال رغبت بالفعل التخلص منه ما عليها إلا مراجعة مطالبها المالية التي تبدو مبالغ فيها كثيرا وبودبوز سيبقى في بيتيس إن أصرت على هذه القيمة.
ب-ب

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