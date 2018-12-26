روني يتعرض للتفتيش في أولد ترافورد :

حرص اللاعب واين روني مهاجم ونجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على العودة من جديد إلى ملعب أولد ترافورد من أجل حضور مباريات الفريق بعدما رحل البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب الشياطين الحُمر الأسبوع الماضي.

وتواجد المهاجم الدولي الإنجليزي السابق في ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء من أجل مشاهدة مواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره نادي هاديرسفيلد تاون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة الثانية للمدرب النرويجي المؤقت أولي غانر سولشاير.

في حين جاءت الدهشة الكُبرى من المعاملة التي تلقاها واين روني أثناء دخوله إلى ملعب أولد ترافورد، حيث تعرض للتفتيش من رجال الأمن المتواجدين على أبواب الملعب التاريخي من أجل مشاهدة تلك المواجهة التي انتهت بفوز الشياطين الحُمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للضيوف.

هذا الأمر قد يكون محبطًا للغاية بالنسبة للاعب يُعتبر أحد أكبر أساطير مانشستر يونايتد أثناء دخوله إلى الملعب من أجل متابعة أحد مباريات الفريق، لكن هل يُمكن أن يكون رجال الأمن يفعلون ذلك مع كل أساطير النادي وبمن فيهم السير أليكس فيرغسون؟

وعن تعيين أولي غانر سولشاير مدربًا لمانشستر يونايتد تحدث روني في وسائل الإعلام قائلًا ” بمجرد أن حصل أولي على الوظيفة، اعتقدت أنني سأبعث له برسالة تهنئة. أولي هو الشخص الذي أعرف جيدًا أن فريق العمل سيكون سعيدًا معه، وكما رأيتم ضد كارديف، فإن اللاعبين كذلك أيضًا “.

في حين حرص روني أيضًا على الحديث عن حلمه الخاص بتولي الإدارة الفنية للشياطين الحُمر في المستقبل، حيث قال ” إنني أقوم بالعمل على شارات التدريب الخاصة بي، إنه شيء انا متحمس له للغاية. كرة القدم هي ما أعرفه، ما ترعرعت فيه. سيكون من الحماقة إذا لم أحاول دخول عالم التدريب “.