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سبعة جزائريين ضمن قائمة أفضل 25 لاعبا عربيا :

26 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 71 زيارة

كشف موقع غول بنسخته العربية عن قائمة من 25 لاعبا قال أنها الأفضل للاعبين العرب الناشطين في مختلف بطولات العالم، وهي القائمة التي عرفت تواجدا مميزا للجزائريين الذين وصل عددهم إلى سبعة، فالوقع اختار كل من لاعب السيتي رياض محرز، رشيد غزال مهاجم ليستر، هلال العربي سوداني مهاجم نوتينغهام، ياسين براهيمي لاعب بورتو، بغداد بونجاح لاعب السد القطري، سفيان هني من بارتاك موسكو وعيسى ماندي لاعب ريال بيتيس، على أن يفتح التصويت لاختيار أفضل لاعب عربي بعد أن عرفت النسخة الماضية فوز المصري محمد صلاح باللقب، بالمقابل لم يكشف الموقع عن المقاييس التي يعتمد عليها في اختيار اللاعبين.
ب-ب

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