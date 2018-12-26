صفقة المدافع الفرنسي قد تتأجل للصيف المقبل

يبدوا أن مسئولو فريق أتليتكو مدريد الإسباني استسلموا لأمر رحيل المدافع الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز، الذي بات في طريقه نحو الانتقال للدوري الألماني من بوابة العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

وفشلت إدارة أتليتكو مدريد في إقناع مدافع الفريق لوكاس هيرنانديز بالتراجع عن قرار الرحيل عن العاصمة الإسبانية نحو مدينة ميونيخ الألمانية.

صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن لوكاس حسم قراره النهائي بالانتقال إلى بايرن ميونيخ، رافضاً جميع محاولات الروخيبلانكوس في الحفاظ عليه داخل صفوف الفريق.

وتدخل ميغيل أنخيل مارين المدير التنفيذي للنادي والمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ونجم الفريق أنطوان غريزمان لإقناع اللاعب بالبقاء، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وبعد تأكد الجميع داخل النادي من أن قرار هيرنانديز نهائي لا رجعة فيه، قرر مسئولو الأتليتكو اتخاذ خطوة جديدة وطرق أبواب البايرن للحفاظ على اللاعب ولو بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن أنخيل مارين مدير النادي تواصل مع كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، حيث طالبه بتأجيل الصفقة إلى الصيف المقبل.

ويرغب الفريق المدريدي في استمرار لاعبه على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي، لحين التوقيع مع مدافع مميز قادر على تعويض رحيل نجم منتخب الديوك الفرنسية.

الصحيفة أشارت إلى العملاق الألماني قد يستجيب لمحاولات الأتليتكو ويؤجل الصفقة للصيف المقبل، في ظل رغبته في إشعال العداوة مع النادي الإسباني، حيث يفضل حسم الصفقة بشكل ودي في نهاية الموسم.

وكان بايرن ميونيخ قد أبدى استعداداه للحصول على خدمات مدافع أتليتكو مدريد لوكاس هيرنانديز مع فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، مقابل دفع 80 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

يذكر أن الروخي بلانكوس كان يسعى إلى تقوية عقد اللاعب وتحسينه عبر إضافة شرط جزائي بقيمة أكبر تمتد لما فوق 200 مليون يورو، إضافة إلى رفع راتبه إلى الضعف لعدوله عن أي قرار مستقبلي بترك النادي، حيث يمثل اللاعب مع الأوروغوياني خوسيه خيمينز (23 عامًا) نواة حقيقة لمستقبل دفاع النادي.

ويرتبط اللاعب بأتليتكو مدريد بعقد يمتد حتّى صيف 2024 وبشرط جزائي يبلغ 80 مليونيورو، وهو ما أشارت إليه التقارير إلى استعداد بايرن ميونيخ للإيفاء به وتحصيله بخزائن النادي الإسباني.