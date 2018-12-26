سجل الدولي الجزائري ومدافع نادي نيس الفرنسي يوسف عطال في التشكيلة المثالية لاكتشافات الليغ 1 الفرنسية خلال سنة 2018 بحسب قناة “أر أم سي” التي أعدت قائمة من 11 لاعبا اعتبروا اكتشاف الموسم ولاعب باراود واحد منهم، فالقناة أعدت تقريرا رائعا عن لاعب الخضر وأكدت أن ما يقدمه في سن 22 سنة وفي أول تجربة له في نادي نيس، الذي أصبح لاعبا أساسيا فيه ودون منازع يؤكد المستوى الكبير الذي يتمتع به، كما قال التقرير أن ما يقوم به عطال في الرواق الأيمن والسرعة التي يمتلكها في الهجوم والعودة إلى الدفاع إلا دليل على أنه لاعب ينتظر منه الكثير مستقبلا مع مواصلة التطور، كما رشح الكثيرون عطال إلى الخروج من نيس مع نهاية الموسم الحالي صوب ناد أكبر إن واصل الظهور بهذا الأداء.

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