لاعب نابولي باني: ” لولا إصابة غلام لتوج نابولي بالكالتشيو”

أثنى لاعب نابولي الإيطالي السابق سالفاتوري باني على الدولي الجزائري ومدافع الفريق فوزي غلام، الذي عاد من الإصابة واستعاد نشوة المنافسة بعد غياب لقرابة عامل كامل، وقال باني في تصريحات لجريدة لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن إصابة غلام الموسم الماضي كانت من أسباب عدم فوز نابولي باللقب وقال: “غلام خرج من النفق المظلم منذ أسبوعين وعاد من بعيد، برأيي لولا إصابة غلام الموسم الماضي، وزميله ميليك لتوج نابولي بلقب الكالتشيو على حساب اليوفي” .

” مباراة الإنتر اختبار حقيقي له”

بعدها أكد باني أن غلام على موعد مع لعب لقاء قوي في الكالتشيو أمام إنتر ميلان وهي المواجهة التي ستكون معيارا حقيقا للحكم على مدى العودة الكاملة لغلام، الذي شارك في ثلاث مناسبات كأساسي ولعب لدقائق في رابطة أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي وأوضح قائلا: ” لقاء الإنتر سيكون جيدا للحكم على مدى استعادة غلام لمستواه”.

يواجه الإنتر اليوم في قمة الكالتشيو

ستكون الأنظار مصوبة اليوم إلى ملعب جوزيبي مايتزا الذي سيحتضن قمة الجولة الثامنة عشرة من الكالتشيو الإيطالي، بين صاحب الأرض والجمهور نادي إنتر ميلان المتواجد في المركز الثالث ونادي نابولي صاحب المركز الثاني وهي القمة التي من المرتقب أن يشارك فيها المدافع الجزائري غلام من جانب نابولي بعد أن استعاد عافيته وتخلص نهائيا من الإصابة، فبحسب الإعلام المقرب من نادي الجنوب الايطالي فالمدرب كارلو أنشليوتي سيوظف كل أوراقه الرابحة وغلام واحد منهم، وهو الذي أعاد القوة للجهة اليسرى من هجوم الفريق مقارنة بزميله البرتغالي روي، بالمقابل ينتظر أن يواصل مواطنه آدم وناس الجلوس على كرسي الاحتياط، مثلما جرت عليه العادة في اللقاءات الكبيرة.

ب-ب

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