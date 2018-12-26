“ليكيب” ترشح بن سبعيني لتشكيلة العام في فرنسا :

ساعات فقط بعد تواجده في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي لسنة 2018 الممتاز والتي أعدها موقع “هوسكورد” المختص في الإحصائيات، حاء الدور على جريدة “ليكيب” الفرنسية التي رشحت رامي بن سبعيني مدافع نادي ران إلى التواجد في تشكيلتها المثالية أيضا وهو ما يؤكد القيمة التي يتمتع بها ابن قسنطينة في فرنسا بالرغم من لعبه في منصب بعيدا جدا عن المنصب الذي تكون فيه، كما أن هذا الاعتراف يعتبر ردا على بعض الانتقادات التي طالت اللاعب وذهبت حتى إلى الحديث عن مغادرته في الميركاتو الشتوي.

ب-ب

مرتبط