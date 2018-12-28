المحليون يطيحون بقطر وعدة أسماء تطرق باب الخضر :

أطاح المنتخب الوطني الجزائري بنظيره القطري في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس على ملعب خلفية الدولي بالدوحة، بعد أن كان مهاجم السد بغداد بونجاح وراء الهدف الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 56 من عمر اللقاء الذي لعب بأبواب موصدة في وجه الجماهير وغياب وسائل الإعلام بطلب من مدرب المنتخب العنابي بحجة إشراكه للتشكيلة الأساسية التي سيدخل بها غمار نهائيات كأس آسيا شهر جانفي الداخل.

مدرب قطر أشرك التشكيلة التي سيعتمد عليها في كأس آسيا

بحسب الإعلام القطري، فإن مدرب الفريق فيليكس سانشيز، أشرك في مواجهة محليي الخضر التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في نهائيات كأس آسيا، والتي وجدت صعوبة كبيرة في الوصول إلى شباك الحارس زغبة الذي تألق بشكل كبير وصدى العديد من المحاولات، كما كان بإمكان الخضر الفوز بنتيجة أكبر لولا ضياع فرص مزيان وبلايلي وكذلك بونجاح.

بلماضي أجرى خمسة تغييرات دفعة واحدة

قرر الناخب الوطني جمال بلماضي الاعتماد على زغبة في حراسة المرمى، لوصيف(حلايمية)، شتي(لعمارة)، بدران وبن يحيى في الدفاع، شيتة، بوداوي(بن غيث)، بن خماسة(بورديم) ومزيان في الوسط مع إسناد العمل الهجومي لكل من بلايلي(غشة) وبونجاح، ليقوم بداية من الدقيقة 70 بإشراك خمسة لاعبين دفعة واحدة من أجل الوقوف على إمكانيات الجميع، وهو ما جعله حسابيا يعتمد على 16 لاعبا.

لاعبو المنتخب الأول شاركوا كأساسيين

الملاحظ على التشكيلة التي أقحمها بلماضي هو إشراك اللاعبين الستة الذي سبق لهم التواجد في تربص الطوغو الأخير في تصفيات الكان، منهم ثلاثة شاركوا كأساسيين في ذلك اللقاء، حيث شارك كل من الحارس زغبة، بدران، شيتة، مزيان، بلايلي وبونجاح مع إبقائهم حتى صافرة النهاية باستثناء بلايلي الذي نال منه التعب جراء المجهودات التي بذلها.

عدة وجوه أقنعت وتنتظر التفاتة في تربص مارس

من خلال الأداء المقدم أمس، تمكن الناخب الوطني من تدوين أسماء عدة لاعبين ستدخل قائمته الموسعة لتربص المنتخب الأول شهر مارس القادم، والذي ستتخلله مواجهتين أمام تونس وديا ومواجهة غامبيا في ختام التصفيات، فبالإضافة إلى اللاعبين الذين شاركوا في تربص الطوغو، استطاعت أسماء أخرى إقناع بلماضي بمستواها وأحقيتها في المنتخب الأول ولو كبديلة.

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