الرئيسية / آخر الأخبار / المدير الرياضي للازيو يضع براهيمي على رأس أولوياته :

المدير الرياضي للازيو يضع براهيمي على رأس أولوياته :

28 ديسمبر 2018 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 31 زيارة

كشفت صحيفة “الكوريري ديلو سبور” الشهيرة، أن إدارة لازيو اتفقت مع المدرب سيموني إنزاغي على المراكز الذي يجب تدعيمها، الكوريري المقربة من لازيو قالت أن المدرب طلب التعاقد مع ظهير أيمن وصانع ألعاب وقد تحدث أيضا عن أسماء وهي دارميان لاعب المان يونايتد وأيضا ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي، المدير الرياضي للنادي العاصمي “إيغلي تاري” سيعمل الآن على بدء المفاوضات، ولم لا إنهاء الأمور في أسرع وقت، وتأتي تقارير الكوريري معاكسة لما أتت به كثير من المواقع الإيطالية، وعلى رأسها الـ “توتو ميركاتو واب” والذي قال أن الأعباء المالية قد تقف عائقا في وجه رغبة مدرب لازيو في ضم براهيمي كما قال أن ياسين بات أقرب لنوادي أخرى، في صورة الجار الميلان وأيضا أندية البريمير ليغ التي تملك كل القدرات المالية والفنية لإقناعه بالانتقال فور فتح باب الانتقالات الشتوية بعد أيام قليلة من الآن.
بورقعة-ع

شاهد أيضاً

المحليون يطيحون بقطر وعدة أسماء تطرق باب الخضر :

أطاح المنتخب الوطني الجزائري بنظيره القطري في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس على ملعب خلفية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Site édité par MASSIB Nasreddine
© جميع الحقوق محفوظة 2018, All Rights Reserved