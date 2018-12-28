المدير الرياضي للازيو يضع براهيمي على رأس أولوياته :

كشفت صحيفة “الكوريري ديلو سبور” الشهيرة، أن إدارة لازيو اتفقت مع المدرب سيموني إنزاغي على المراكز الذي يجب تدعيمها، الكوريري المقربة من لازيو قالت أن المدرب طلب التعاقد مع ظهير أيمن وصانع ألعاب وقد تحدث أيضا عن أسماء وهي دارميان لاعب المان يونايتد وأيضا ياسين براهيمي لاعب بورتو البرتغالي، المدير الرياضي للنادي العاصمي “إيغلي تاري” سيعمل الآن على بدء المفاوضات، ولم لا إنهاء الأمور في أسرع وقت، وتأتي تقارير الكوريري معاكسة لما أتت به كثير من المواقع الإيطالية، وعلى رأسها الـ “توتو ميركاتو واب” والذي قال أن الأعباء المالية قد تقف عائقا في وجه رغبة مدرب لازيو في ضم براهيمي كما قال أن ياسين بات أقرب لنوادي أخرى، في صورة الجار الميلان وأيضا أندية البريمير ليغ التي تملك كل القدرات المالية والفنية لإقناعه بالانتقال فور فتح باب الانتقالات الشتوية بعد أيام قليلة من الآن.

بورقعة-ع

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