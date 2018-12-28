بدران: ” قدمنا مباراة كبيرة أمام منتخب قوي”

l أكد مدافع المنتخب الوطني بدران في تصريح تلفزيوني عقب نهاية اللقاء، أن الخضر حققوا فوزا مستحقا أمام منتخب قوي مقبل بعد أيام على لعب نهائيات كأس آسيا وتمكن قبل مواجهة الجزائر من الفوز على منتخبات كبيرة في إطار تحضيراته للعرس الآسيوي، حيث قال مدافع وفاق سطيف: ” فوزنا مستحق أمام منتخب قطري سيشارك في كأس آسيا القادمة وتمكن من الفوز على عدة منتخبات قبل مواجهتنا كالأردن وسويسرا، لقاء قطر كان فرصة لنا كلاعبين محليين لكسب ثقة المدرب والتأكيد على إمكانياتنا”.

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