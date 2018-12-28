بلايلي لعب اللقاء تحت أعين الأندية القطرية :

l كشفت مصادر تابعت لقاء الجزائر الودي أمس أمام المنتخب القطري والذي انتهى بفوز رفقاء بلايلي بهدف دون رد، أن هذا الأخير لعب المواجهة تحت أعين عديد الأندية القطرية التي كان لها ممثلين في الملعب من أجل مراقبة اللاعب عن قرب، وهو التواجد الذي قابله تألق كبير من لاعب الترجي التونسي ب عد مردوده المميز في 70 دقيقة التي لعبها وهو ما سيقنع متابعيه دون أدنى شك.

سيكون مطلوبا في قطر هذا الشتاء

اهتمام بعض الأندية القطرية بابن وهران ليس بالجديد، بل كان متابعا في هذا الدوري ومن نادي الدحيل بالضبط عندما كان بلماضي يشرف على عارضته الفنية، ويكون قد بلغ مسؤولي النادي بتواجده في التربص والفرصة مواتية لهم للوقوف عن قرب على مستواه وهو ما حدث أمس، فوصول عرض رسمي من أحد الأندية القطرية للترجي التونسي لشراء عقد بلايلي هذا الشتاء وارد جدا.

بونجاح يدعمه أيضا ويريده في السد

لن يكون الدحيل النادي الوحيد في قطر الذي يرغب في التعاقد مع بلايلي، بل هناك نادي السد الذي يلعب له بونجاح، هذا الأخير سيحث إدارة ناديه على التعاقد مع ابن مدينته وهران في أقرب وقت ممكن، على اعتباره ورقة مهمة جدا ولاعبا بمواصفات عالية قادر على تقديم الإضافة إلى الزعيم الموسم القادم، والأكيد أن الطاقم الفني للسد يثق في كلام هداف فريقهم.

ب-بكوش

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