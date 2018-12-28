بلماضي شكر لاعبيه وأكد بقاءهم تحت المعاينة :

l عقب نهاية اللقاء شكر بلماضي لاعبيه على المردود المقدم خلال المواجهة والفوز المحقق، مطالبا الجميع بمواصلة العمل من أجل البقاء في المنتخب، كما أكد لهم أن كل من حضر التربص سيبقى تحت المعاينة حتى شهر مارس القادم وأن أبواب المنتخب مفتوحة أمام من يستحق.

فرحة كبيرة في غرف الملابس

احتفل لاعبو المنتخب الوطني بالفوز المحقق على قطر داخل غرف الملابس بحرارة كبيرة وكأن اللقاء رسمي، وهو ما يؤكد الإرادة التي دخلوا بها والرغبة في تحقيق الفوز، إضافة إلى العمل النفسي الكبير الذي قام به بلماضي لشحن لاعبيه.

بونجاح رفع رصيده إلى سبعة أهداف مع المنتخب

بعد أن كان صاحب الهدف الوحيد في اللقاء بتمريرة من بلايلي، يكون بونجاح وأحسن هداف في العالم قد رفع عداده إلى سبعة أهداف مع المنتخب الوطني سنة 2018 وأكد من جديد أنه القناص الجديد للخضر، سواء مع المنتخب الأول أو المحلي، كما تمكن بونجاح من الوصول إلى الهدف رقم 59 في مختلف المنافسات.

الوفد سيعود صبيحة اليوم والطاقم الفني سيبقى في قطر

سيشد وفد المنتخب الوطني الرحال اليوم إلى الجزائر بعد نهاية تربصه بقطر، ومن المرتقب أن يبقى أعضاء الطاقم الفني في الدوحة ولا يرافقون اللاعبين، على أن يطيروا مباشرة إلى فرنسا أين يقيمون.

تكريم مدان من الاتحاد القطري

قبل بداية اللقاء، قام رئيس الاتحاد القطري بتكريم مناجير المنتخب الوطني حكيم مدان وهو التكريم الثاني على التوالي بعد ذلك الذي مني به في مركز أسباير من مسؤولي المركز.

ب-بكوش

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